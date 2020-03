Coronavirus-Pandemie : 57 Menschen im Kreis positiv auf Corona getestet

Kreis Viersen Auch in Nettetal und Brüggen gibt es jetzt je einen bestätigten Fall von Coronavirus-Infektion.

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Viersen ist von 46 auf 58 angestiegen. Dies teilt der Kreis Viersen am 18. März mit. Eine Frau aus Viersen ist allerdings bereits genesen, so dass es aktuell 57 Infizierte gibt. Am stärksten betroffen ist Willich mit 22 Menschen. In Viersen und Kempen gibt es je neun Infizierte. In Grefrath gibt es sechs Fälle, in Tönisvorst fünf, in Niederkrüchten drei in Schwalmtal zwei; auch in Brüggen und Nettetal gibt es jetzt je einen bestätigten Fall.