Sicherheit im Kreis Viersen : 56 neue Polizisten nehmen Dienst im Kreis Viersen auf

Viersen 56 neue Polizisten nehmen in der Kreispolizeibehörde Viersen ihren Dienst auf. Am Dienstag wurden sie feierlich vereidigt. Das Gros wird zunächst im Streifendienst eingesetzt.

56 Polizisten haben am Dienstag in der Kreispolizeibehörde Viersen ihren Dienst angetreten. Das Gros des „Nachersatzes“ – so heißt die jährliche Verteilung der Polizisten in die Kreispolizeibehörden des Landes NRW – sind junge Menschen, die gerade erst ihr Studium beendet haben und als neue Kommissare ihre ersten beruflichen Erfahrungen bei der Polizei im Kreis Viersen sammeln werden.