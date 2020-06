Viersen : Mann aus Viersen wird vermisst

Viersen Seit zwei Wochen wird ein 56-jähriger Mann aus Viersen vermisst. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Vermisste Matthias W. ist ohne festen Wohnsitz und könnte sich im Obdachlosenmilieu aufhalten.

Er mietete sich in der Vergangenheit aber auch regelmäßig in Billighotels ein. Zuletzt meldete sich der Mann am 13. Juni telefonisch bei seiner Tochter. „Hier erklärte er, er habe in Frankfurt am Main ,etwas zu erledigen’“, so eine Polizeisprecherin. Seitdem gab es keinen weiteren Anruf mehr. Das Mobiltelefon des Vermissten ist seitdem ausgeschaltet. Nach Angaben der Tochter ist ihr Vater mit den Anrufen sehr zuverlässig. Sein üblicher Aufenthaltsort ist in Viersen.