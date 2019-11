Stadtjubiläum Viersen : 50 Schätze von Viersenern für Jubiläumsausstellung

Viersen Eine Jury wählte jetzt Exponate für eine Ausstellung zum Stadtgeburtstag.

Das nächste Jahr steht in Viersen ganz im Zeichen des Stadtgeburtstags. 2020 wird die Gesamtstadt Viersen in ihrer heutigen Form 50 Jahre alt. Die Städtische Galerie im Park zeigt aus diesem Anlass eine „Viersener Schatzkammer“. Für die Ausstellung suchte die Galerie 50 Kunstwerke aus 50 Viersener Haushalten. Das konnte ein Gemälde, eine Skulptur, ein Foto oder eine Graphik sein. Von hohem materiellen Wert oder besonderem ästhetischen Reiz, sehr selten oder von ideeller Bedeutung.

Das Ergebnis lässt sich sehen und eines ist jetzt schon sicher: Bei der Ausstellung vom 2. Februar bis 15. März 2020 wird es in der weißen Villa am Rathauspark so einige überraschende Einblicke geben.