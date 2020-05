Corona in Viersen : 50 Jahre Viersen: Stadt sagt Jubiläumsfest ab

Corona in Viersen

Viersen Die Stadt hat ein für den 8. und 9. August geplantes Familienfest zum 50. Geburtstag der Stadt Viersen abgesagt, nachdem der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung den Vorschlag der Verwaltung einstimmig bestätigte.

Geplant war, dass bis zu 4000 Personen auf die Festwiese am Hohen Busch kommen. wird nicht stattfinden. Die Absage gelte unabhängig von dem rechtlich noch nicht verbindlich geregelten Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August, erklärte ein Stadtsprecher.

Die Stadtverwaltung hatte den Mitgliedern des Hauptausschusses mitgeteilt, sie halte es nicht für vertretbar, eine Veranstaltung dieser Größenordnung anzubieten und damit zahlreichen Menschen zu ermöglichen, an einem Ort zusammenzutreffen. Zugleich schlug die Verwaltung vor, die bereits geschlossenen Verträge mit Musikern und Kleinkünstlern nicht zu kündigen. Hier handele es sich um Berufsgruppen, die von den Corona-Maßnahmen ganz besonders betroffen seien. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen beläuft sich laut Verwaltung auf rund 13.000 Euro. Denkbar sei, diese Künstler bei anderen Angeboten einzusetzen. So will die Verwaltung Vorschläge erarbeiten, wie das Stadtjubiläum trotz der Corona-Krise angemessen begangen werden kann.