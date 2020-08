Programm zum Stadtjubiläum geändert : 50 Jahre Stadt Viersen - So können Sie mitfeiern

Viersen Das Fest zum 50. Geburtstag der Stadt Viersen ist für das kommende Wochenende, 8. und 9. August, geplant. Dabei sorgen die Corona-Schutzregeln für Änderungen. Zuerst war die Feier komplett abgesagt worden.

Die Stadt hat die zunächst abgesagte Feier zum 50. Stadtgeburtstag an die Corona-Schutzverodnung angepasst. Geplant ist das Programm „Vier sind Viersen“ für das Wochenende 8./9. August auf der Kulturbühne am Ascheplatz an der Josef-Kaiser-Allee. Teilnehmer können die drei Veranstaltungsblöcke und den ökumenischen Gottesdienst (Anmeldung in der Kulturverwaltung bei Michaela Klaus unter Ruf 02162 101-468) am Sonntag ab 10 Uhr vom Auto aus verfolgen. Das Bühnengeschehen wird auf zwei großen LED-Wänden übertragen, Ton gibt es über die UKW-Frequenz 92,3.