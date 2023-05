Bahnhof Boisheim Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen

Die Bundespolizei hat einen 43-jährigen Mann am Bahnhof Boisheim verhaftet. Sie hatte den Mann am Montag gegen 15.15 Uhr überprüft. Ein Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Oldenburg mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 750 EUR bezahlen oder eine 15-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Da er die fällige Geldstrafe nicht zahlen konnte, lieferte ihn die Bundespolizei zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen.