Prozess gegen Viersener : Opfer kann den Überfall nicht vergessen

Der Prozess am Landgericht Mönchengladbach wird fortgesetzt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach/Viersen Im Prozess gegen einen Viersener wegen versuchten Totschlags prüft das Gericht eine mögliche Mordabsicht.

(eva) Im Prozess gegen einen 41-jährigen gebürtigen Viersener wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung sagte am Montag das Opfer aus. Vor sieben Jahren soll er die Frau mit einem Messer an Hals, Brust sowie Handballen verletzt und sie gewürgt haben. „Ich erinnere mich gut an den Ablauf, er spielt sich täglich in meinem Kopf ab“, begann die 29-Jährige ihre Aussage.

Am Tatabend gegen 23 Uhr habe es bei ihr geklingelt, kurz danach an ihrer Wohnungstür geklopft. Durch den Türspion habe sie einen Mann in Arbeits-Latzhose gesehen und an einen Wasserschaden gedacht. Also habe sie die Tür geöffnet. Der Mann habe erklärt, zur Nachbarin zu wollen, sie sei aber noch nicht da. Sie habe es seltsam gefunden, dass der Mann offensichtlich einen Haustürschlüssel hatte, aber als er sie darum bat, ihre Toilette nutzen zu dürfen, ließ sie ihn ein.

Nach „gefühlten zehn Minuten“ im Bad habe er sie in ein Gespräch verwickelt, sagte die Frau nun aus: „Der Mann war sympathisch, sehr sehr nett.“ Er habe viel geredet, über seinen Job, einen Arbeitsunfall und dass er früher mal in dem Haus an der Aachener Straße in Mönchengladbach gewohnt habe. Er habe geschwitzt, irgendwann erklärt, nochmals auf die Toilette zu müssen. Als er noch länger als beim ersten Mal weggeblieben sei, sei ihr „mulmig“ geworden. Sie habe daher im Flur auf ihn gewartet, und da sie gehört hatte, dass die Nachbarin nach Hause gekommen sei, erklärt, dass er ja jetzt gehen könne. Er habe verdutzt gewirkt, sei auf halbem Weg zur Wohnungstür stehen geblieben.

Der Mann habe an „seinem Overall herumgefummelt und angefangen, heftiger zu atmen“. Bevor sie etwas sagen konnte, habe er sie in den Hals gestochen. „Ich habe wie am Spieß geschrien“, erinnert sich die 29-Jährige. Er habe nochmals zugestochen und ihr den Hals zugedrückt. Sie habe sich bewusstlos gestellt und versucht, nicht mehr zu atmen. „Irgendwann ließ er von mir ab, ich bemerkte, dass er mich anstarrte.“ Als er ins Bad ging, sei sie zu ihrer Nachbarin geflohen.

Diese sagte ebenfalls als Zeugin aus. Kurz nachdem sie am Tatabend nach Hause gekommen war, habe sie einen lauten Knall und einen Frauenschrei gehört. Als sie ihre Tür geöffnet habe, habe ihre Nachbarin mit blutigem Gesicht davor gestanden, sie habe ihren Hals festgehalten, Blut sei gespritzt.