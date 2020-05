Niederkrüchten : Mann seit einer Woche vermisst

Der vermisste 41-Jährige aus Niederkrüchten. Foto: Polizei Viersen

Niederkrüchten Die Polizei sucht einen 41-jährigen Mann, der in einer Unterkunft in Niederkrüchten lebte. Diese hatte er am 28. April abends verlassen. Seither wird er vermisst. Aufgrund einer Erkrankung könnte er in einer hilfslosen Lage sein.

