40 Jahre Heimatbote Schwalmtal : 40 Jahre Heimatbote aus Schwalmtal

Walter Arretz hält die Jubiläumsausgabe des Heimatboten stolz in den Händen. Darin gedenkt er seinem Vater, der die Zeitschrift ins Leben rief. Foto: bigi

Bereits seit 40 Jahren erscheint in Schwalmtal der Heimatbote. Aktuell wurde die neueste Ausgabe im Mühlenturm in Amern vorgestellt. Mundartbeiträge und musikalische Beiträge durch die „Zupfer on Tour“ rundeten den Vorstellungsabend ab.

Dabei ging es auch um aktuelle Themen wie Umweltverschmutzung.

Walter Arretz war Lehrer der Europaschule und gibt seit 1979 den „Heimatboten“ heraus. Sein Werk ist für viele Schwalmtaler ein Jahresspiegel mit geschichtlichem Rückblick – eine Mischung aus Historischem und aktuellem Zeitgeschehen. Mit Liebe und Herzblut gemacht, ist es für viele Schwalmtaler eine Art Geschichtsbibliothek. Der diesjährige Heimatbote umfasst 150 Seiten und ist erstmals komplett farbige Bilder.

„Damals hatte ich nur indirekt damit zu tun. Mein Vater war in der Schulleitung der Volksschule und gründete den Heimatboten“, erzählt Arretz. „Die ersten Ausgaben waren DIN A5-Hefte und kamen dreimal im Jahr heraus, thematisch sortiert.“ Nach den Vorbereitungen zu der ersten Buch-Version verstarb der Vater plötzlich im Jahr 1982. Arretz konzipierte 1983 gemeinsam mit seinem Bruder dann die erste Buch-Ausgabe und veröffentlichte sie zunächst nur für Amern und Dilkrath. Der Freundeskreis der Amerner und Dilkrather Heimat wurde gegründet. 1985 gab es dann die erste Vorstellung in Form eines Heimatabends. 1990 wurde der Heimatbote auf Schwalmtal ausgedehnt.

Kirchliches Kulturgut, Mundart-Geschichten, Erzählungen aus Schul- und Kindertagen, das Leben und Arbeiten im Dorf gehören ebenso zum Inhalt des Heimatboten. „Ich lege großen Wert darauf, dass auch die neu Hinzugezogenen erfahren, wie die Leute früher gelebt haben“, sagt Arretz. Er führt ein riesiges Archiv von alten Bildern, vieles hat er von seinem Vater geerbt. Er liebt seine Heimat und möchte Vergangenes durch den Heimatboten für die Nachwelt bewahren. „Alles, was ich mit dem Heimatboten mache, mache ich in Andenken an meinen Vater, den ich hochverehrt habe“, sagt Walter Arretz.