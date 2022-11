„Kreativa“ in Niederkrüchten : „An jeder Ecke gibt’s hier was zu entdecken“

Marianne und Ulrich Anstötz aus Brüggen verkauften auf der „Kreativa“ selbst gemachte vorweihnachtliche Holzarbeiten. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Nach zweijähriger Pause bummelten zahlreiche Besucher am Sonntag über die „Kreativa“ in Niederkrüchten. Mehr als 40 Aussteller aus der Region boten selbst hergestellte Deko-Artikel an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fiona Schultze

Weihnachtliches, Dekoratives und Fröhlich-Buntes so weit das Auge reicht: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnten Besucher am Sonntag in der Niederkrüchtener Begegnungsstätte wieder über den Kreativmarkt namens „Kreativa“ bummeln.

Knapp 40 Aussteller präsentierten den zahlreichen Besuchern ihre handgefertigten Produkte. Das Besondere am Kreativmarkt der Gemeinde Niederkrüchten: Alle Aussteller sind Hobbykünstler, kommen aus der Region und haben in den letzten Monaten fleißig gewerkelt, um den Besuchern eine große Auswahl ihrer Produkte anbieten zu können.

Marianne und Ulrich Anstötz aus Brüggen-Bracht brachten diverse Dekorationsartikel aus Holz mit: „Wir haben ein kleines Waldstück. Alle Produkte bestehen aus regionalem Holz aus dem Brachter Wald“, berichtete das Ehepaar. Die Aufgabenteilung ist klar: Ulrich Anstötz übernimmt die groben Holzarbeiten, seine Ehefrau übernimmt die letzten Feinarbeiten an den Produkten. Besonders beliebt bei den Besuchern seien Tannenbäume aus Holz, Holzbretter und Dekorationsplatten.

Nur wenige Meter weiter setzte Heike Forger aus Viersen auf moderne weihnachtliche Dekoration aus Papier. Große und kleine Papiersterne auf Holzbeinen, Papier-Tannenbäume und kleine Weihnachtsengel zogen regelmäßig die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. „Ich habe während der Corona-Pandemie das Basteln mit Papier für mich entdeckt“, erläuterte die Viersenerin. Warum also nicht auch anderen eine Freude mit der neu entdeckten Leidenschaft machen? Für einen beleuchteten Weihnachtsstern benötigt Forger rund anderthalb Stunden. „Am beliebtesten sind jedoch die kleinen Weihnachtsengel“, bemerkte die Ausstellerin.

Auch gestickte Dekorationsschilder, Patchwork-Kissenhüllen, Gemälde, Schmuck und Gestricktes fanden sich an den Ständen wieder. Gabi Smetz aus Kaldenkirchen, gelernte Floristin, brachte auch pflanzliche Dekoration nach Niederkrüchten. Auch sie gestaltet ihre Produkte selbst und freute sich, teilnehmen zu dürfen.