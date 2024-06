Jüdisches Leben in Viersen Dülkener Synagoge wird virtuell neu erlebbar

Und es tut sich was in Hinsicht auf die Erinnerungsstätte. Die NEW hat sich bereit erklärt, so Vorstandsvorsitzender Frank Kindervater am Freitag in Viersen, die Immobilie an der Rektoratsstraße zu erwerben und der Jüdischen Gemeinde für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Die Städte Viersen und Mönchengladbach wollen die Betriebskosten zur Hälfte übernehmen. In Viersen steht das Projekt auf der Tagesordnung des Rates am 2. Juli.