Vorfahrt in Viersen-Dülken missachtet : 39-jährige Viersenerin bei Unfall schwer verletzt

Die Viersenerin muss stationär im Krankenhaus behandelt werden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Viersen Zwei Menschen sind am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Mackensteiner Straße in Viersen verletzt worden, darunter eine 39-jährige Frau schwer. Gegen 17 Uhr befuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Viersen die Mackensteiner Straße in Richtung Metallstraße.

