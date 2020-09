Festnahme in Mönchengladbach : Polizei nimmt Ladendieb aus Viersen fest

Festnahme in Mönchengladbach

Die Polizei nahm den Viersener in Mönchengladbach fest (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Gegen den Viersener lag wegen anderer Diebstähle bereits ein Strafvollstreckungsbefehl vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in Mönchengladbach-Lürrip einen 38-jährigen Viersener bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt festgenommen.