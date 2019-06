Brüggen-Bracht : Brachter Dohlenfest wird verschoben

Brüggen Das 35. Brachter Dohlenfest wird auf das Wochenende vom 16. bis 18. August verlegt. Ursprünglich sollte es Anfang Juli gefeiert werden.

Anfang Juli soll aber dennoch in Bracht gefeiert werden, kündigte Brockes an: Am 6. Juli wird nun abends seitens der Burggemeinde eine „Pre-Opening-Party“ mit Live-Musik durchgeführt. Brockes: „Details werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Alle sind herzlich eingeladen!“