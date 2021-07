Digitalisierung : Glasfaseranschluss für 330 Firmen in Viersen-Dülken

Viersen-Dülken Die Deutsche Telekom will den Breitbandausbau zügig beginnen. Insgesamt werden rund 15 Kilometer Glasfaserkabel zwei Gewerbegebieten verlegt.

„Wir werden das Projekt zügig umsetzen und die Betriebe mit modernster Technik versorgen“, kündigte Jean-Pascal Roux an. Der Leiter Breitbandausbau Geschäftskunden der Telekom Deutschland sagte: „Wir bieten den Unternehmen damit die beste Infrastruktur für die Digitalisierung.“ Die Zahl der Firmen in den beiden Gewerbegebieten, die sich an dieses Netz anschließen lassen wollen, war bis zum Ende des Vorvermarktungszeitraums über die 30-Prozent-Marke geklettert. Daher habe die Telekom beschlossen, in dem Gewerbegebiet unmittelbar mit den Detailplanungen für den Glasfaserausbau zu beginnen. Firmen, die sich während des Vorvermarktungszeitraums für die Telekom entschieden haben, erhalten den Einbau des Gigabit-Anschlusses ohne zusätzliche Kosten.