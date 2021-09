Corona im Kreis Viersen : 33 Neuinfektionen – davon elf an Schulen oder Kitas

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist übers Wochenende deutlich zurückgegangen. Der Inzidenz-Wert liegt mit 57 deutlich unter der NRW-Inzidenz.

Am Montag meldete der Kreis 312 Infizierte, am Freitag waren es 346. Seit Samstag registrierte das Kreisgesundheitsamt 33 Neuinfektionen, davon elf an Schulen und Kitas. Im Westkreis sind betroffen: die katholische Grundschule Zweitorstraße in Viersen (vier Infizierte), das Förderzentrum Ost in Viersen (1) und die Realschule Nettetal (1). 505 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Sieben Covid-19-Patienten wurden in den Krankenhäusern im Kreis Viersen stationär behandelt, davon zwei Personen auf der Intensivstation. Ein Patient musste invasiv beatmet werden.