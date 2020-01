Stadt Viersen : 33-Millionen-Bau des LVR feierlich eröffnet

Nächsten Monat soll das viergeschossige neue Stationsgebäude in Süchteln seinen Betrieb aufnehmen.

Für strahlende Gesichter aller Gäste hat am Freitag die Neueröffnung des 33 Millionen teuren Stationsgebäudes „Haus 12“ auf dem Gelände der LVR-Klinik in Süchteln gesorgt. Wie gelungenen die Kombination aus Alt- und Neubau ist, davon konnten sich die zahlreich erschienenen Gäste bei einem Rundgang überzeugen.

In seinen vier Geschossen beherbergt das Gebäude insgesamt sieben modern eingerichtete Stationen mit insgesamt 134 Betten „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, dieses Gebäude mit seiner charakteristischen Fassade zu erhalten und durch einen Verbindungstrakt in das neue Stationsgebäude zu integrieren“, sagte Martina Wenzel-Jankowski, LVR-Dezernentin Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen bei der Eröffnung. „Wir können dafür sorgen, dass die äußeren Rahmenbedingungen stimmen“, sagte Monika Berten, Vorsitzende des Krankenhausausschusses 3 der Landschaftsversammlung Rheinland. Sie wandte sich an die Mitarbeiter: „Doch jetzt sind Sie gefragt. Sie sorgen mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem Können für die fachgerechte Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Und ich weiß, dass Sie das ausgezeichnet machen“.