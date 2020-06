Viersen : 32. Oldtimerrallye startet als „Corona-Edition“

Ab 11. Juli gehen die Oldtimer in Viersen an den Start - allerdings entfällt die große Publikumsveranstaltung. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die traditionelle Viersener Oldtimerrallye geht in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie unter geänderten Bedingungen an den Start. Gefahren wird nicht gemeinsam an einem Tag, sondern während eines ganzen Monats.

Viersen (mrö) Vom 11. Juli an bis 9. August können Fahrer klassischer Automobile vier Wochen lang den rund 60 Kilometer langen Parcours durchs ländliche Viersen absolvieren. Die traditionelle Publikumsveranstaltung entfällt in diesem Jahr.

Auch die Startbedingungen wurden angepasst: Die Strecke wurde gekürzt, die Zahl der zu absolvierenden Aufgaben erhöht. Die Route kann an einem Tag oder in Etappen absolviert und beliebig oft neu gestartet werden. Und: Die Teilnehmergebühr entfällt. Nach absolvierter Teilnahme schickt jedes Team seine Unterlagen per E-Mail an die Arbeitsgemeinschaft Viersener Oldtimerrallye zur Auswertung. Diese ermittelt eine Rangliste und kürt die Sieger, die ab dem 15. August unter www.oldtimer-viersen.de zu sehen sein werden. Als Preise gibt es in jeder Klasse von der Volksbank gestiftete Tankgutscheine über 15, 25 und 50 Euro, sowie zusätzlich 100 Euro für den Gesamtsieger. Die Preise werden per Post zugeschickt.

Zur Feier des Stadtjubiläums führt die Strecke durch alle Viersener Stadtteile mit einem Schwerpunkt auf den ländlichen Bereichen. Sie endet im Labyrinth am Hohen Busch.

Veranstaltet wird die Oldtimerrallye von der Stadt Viersen, Werbering Viersen aktiv, Süchtelner Motorsportclub und Volksbank Viersen.

(mrö)