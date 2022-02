Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Wieder mehr Covid-Patienten im Krankenhaus

Eine Figur in Optik eines Virus hängt an der Tür eines PCR-Labors in Hannover. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Mittwoch 428 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert – davon 18 in Seniorenheimen. Betroffen sind insgesamt neun Einrichtungen, davon sieben im Westkreis: fünf in Viersen, eine in Nettetal und eine in Schwalmtal.

Neuinfektionen gab es auch in 55 Schulen und 31 Kindertagesstätten.

Aktuell gelten insgesamt 2955 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 15 mehr als am Dienstag. 41 Kontaktpersonen (-16) befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt von 780,1 auf 759,4 (NRW: 1299,0). Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 4,7. In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 30 Covid-19-Patienten stationär behandelt, das sind zwölf mehr als am Vortag. Einer (-1) befindet sich auf der Intensivstation, einer (+/-0) wird beatmet.