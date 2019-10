Kostenpflichtiger Inhalt: Taschenbörse in Viersen : 1600 Handtaschen suchen neue Besitzer

Einen Teil des sonst leerstehenden Ladenlokals an der Hauptstraße 54 haben die Zonta-Frauen schon mit vollgehängten Kleiderständern bestückt. Am Feiertag wird die restliche Ware eingeräumt. Foto: Nadine Fischer

Die Mitglieder des Zonta-Clubs Viersen organisieren zum dritten Mal eine Taschenbörse. Am Wochenende verkaufen sie die gespendeten Exemplare in einem Ladenlokal an der Hauptstraße für einen guten Zweck.