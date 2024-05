Ausbildungsstellen im Kreis Viersen IHK bietet Azubi-Speed-Dating erstmals in Viersen an

Die jeweiligen Veranstaltungen finden am Montag, 3. Juni, im Clip‘n Climb am Ransberg und damit erstmals in Viersen, am 4. Juni im Beach Club im Mönchengladbacher Hi-Fly-Trampolinpark, am 12. Juni im Gare du Neuss sowie am 13. Juni auf der Rhine Side in Krefeld statt, jeweils von 13 bis 17 Uhr. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler aller Schulformen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind.