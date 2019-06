Niederkrüchten : Unfall: 29-Jährige mit Helikopter in Klinik

Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Autofahrerin ins Krankenhaus. Foto: Endermann, Andreas (end)

Niederkrüchten Bei einem Verkehrsunfall auf der B221 in Niederkrüchten ist eine 29-jährige Autofahrerin aus Brüggen so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

