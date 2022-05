Corona-Pandemie : 288 Neuinfektionen mit Coronavirus im Kreis Viersen

Kreis Viersen ) Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag 288 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. 58 davon, und mit 20,1 Prozent am stärksten betroffen, sind zwischen 50 und 59 Jahren alt.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 498,8 auf 490,1. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 519,2. In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 30 Menschen als Corona-Fälle stationär behandelt, drei befinden sich auf der Intensivstation, einer wird beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt laut LZG.NRW bei 4,86 (Stand 5. Mai).