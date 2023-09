27. September in Schwalmtal Gemeinden laden ein zur Ausbildungsmesse “Dein Job Match“

Zwei Bäckereiketten sind vertreten, unter anderem auch ein Krankenhaus, ein Kartoffelvermarkter, ein Stahlbauer, Pflegedienste, die Finanzverwaltung NRW: Insgesamt 38 Ausbildungsbetriebe stellen sich nach Angaben der Gemeindeverwaltung Schwalmtal bei der Ausbildungsmesse „Dein Job Match“ am Mittwoch, 27. September, in der Achim-Besgen-Halle an der Turmstraße 2 in Waldniel vor. Über mehr als 70 verschiedene Ausbildungs- und Praktikumsstellen sowie Studiengänge können sich die Besucher informieren.