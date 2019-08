Viersen : Viersens Boule-Sportler feiern Jubiläum

Viersen Vor 25 Jahren gründeten zehn Freunde des französischen Kugelspiels eine eigene Abteilung bei Concordia Viersen. Die Mitgliederzahl wuchs seitdem, doch der junge Nachwuchs fehlt.

Empfang des Pétanque-Clubs zum Jubiläum „25 Jahre Boule in Viersen“ am Samstag, 7. September, um 11 Uhr, auf der Boule-Anlage an der Weiherstraße.

Training mittwochs und freitags ab 16 Uhr auf dem Boule-Platz an der Weiherstraße in Viersen

1995 bekamen die Concordia-Spieler ihren ersten eigenen Boule-Platz auf der ehemaligen Kugelstoßanlage des Sportplatzes Beberich. Ein Jahr später spielten die damals 13 Mitglieder mit einer Mannschaft in der Boule-Liga des NRW-Pétanque-Verbandes. Vor 20 Jahren weihten sie den Boule-Platz im Casinogarten in Viersen ein. Der Boule-Sport in Viersen wurde einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Die Mitgliederzahl wuchs schlagartig auf 44 Spieler an. „Wir spielten gesellig, aber auch leistungsorientiert“, sagt Stefan Kaiser. „Drei Jahre später bekamen wir sogar Flutlicht, aber in unmittelbarer Nähe fehlten andere Einrichtungen.“