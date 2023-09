Markt auf Hof in Schwalmtal Landfrauen Amern schälen und backen fürs Kartoffelfest

Die einen kochen, die anderen basteln, machen ein oder stellen das Kinderprogramm zusammen: So ziemlich jedes der rund 70 Mitglieder der Landfrauen Amern ist in die Vorbereitungen für das Kartoffelfest eingebunden oder spätestens am Sonntag, 24. September, im Einsatz. Ab 11 Uhr sind Besucher auf den Hof der Familie Wassenberg, Adresse: Vogelsrath 71, eingeladen. Bis etwa 18 Uhr möchten die Landfrauen dort mit ihren Gästen ihr fünftes Kartoffelfest feiern. Der Verkaufserlös werde unter anderem dafür eingesetzt, um ihr Patenkind in Simbabwe zu unterstützen, erzählt die Landfrauen-Vorsitzende Brigitte Genfeld.