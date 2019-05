Viersen-Dülken : 24-jähriger Mann bei Schlägerei schwer verletzt

Der 24-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Foto: dpa

Viersen In der Nacht zum 1. Mai ist ein 24-jähriger Mann aus Viersen in der Dülkener Innenstadt bei einer Schlägerei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen 2 und 3.50 Uhr im Bereich der Venloer Straße / Lange Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Der Viersener geriet dabei möglicherweise vor einem Lokal auf dem Hühnermarkt in Dülken in Streit mit mehreren bisher unbekannten Personen“, so ein Polizeisprecher. Im Verlauf des Streites sei es dann zu der Körperverletzung gekommen, bei der der 24-Jährige schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen können. Hinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnnummer 02162 3770.

(mrö)