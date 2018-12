Von Straßenbahn erfasst : Viersen: Amateur-Fußballer trauern um 24-Jährigen

VIERSEN/ NEUSS In den sozialen Medien finden sich viele Trauerbekundungen. Der 24-jährige Kreisliga-Fußballer, der Anfang Dezember in Neuss von einer Straßenbahn mitgeschleift wurde, ist gestorben.

(vima/ saja) Der 24-jährige Viersener, der Anfang Dezember bei einem Straßenbahn-Unfall in Neuss schwer verletzt wurde, ist tot. Der Amateur-Fußballer erlag am Donnerstagabend seinen Verletzungen. Er hat nach RP-Informationen in der Kreisliga des Fußballkreises Krefeld/ Kempen gespielt. In den sozialen Medien sind zahlreiche Trauerbekundungen und Beileidswünsche für die Angehörigen zu lesen. So heißt es bei den Dülkener FC II Amateuren: „Sportfreund - Du wirst immer in unseren Herzen sein“.