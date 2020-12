Überraschung in Schwalmtal : 23 leuchtende Traktoren erfreuen Kinder

Mit Weihnachtsbeleuchtung auf dem Weg ins Kinderdorf. Foto: Heribert Fischer

Schwalmtal/Niederkrüchten Mehrere Landwirte haben am Nikolausabend Jung und Alt Freude gespendet: Sie versahen ihre Traktoren mit Lichterketten und Tannengrün und starteten zu Überraschungsbesuchen zum Bethanien-Kinderdorf in Waldniel und zum Altenheim St. Laurentius Elmpt in Niederkrüchten.

„Insgesamt 23 Traktoren sind durch unser Kinderdorf gefahren und haben mit Musik und wunderschönen Lichtern für gute Stimmung gesorgt“, erklärte eine Sprecherin des Kinderdorfes.

Der Zeitpunkt der Tour war bis zuletzt geheim, damit sich am Wegesrand keine Menschenansammlungen bilden sollten. Bereits am Freitag hatten Landwirte in Viersen mit leuchtenden Traktoren Kinder im Kinderkrankenhaus St. Nikolaus überrascht.

(mrö)