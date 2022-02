Showteilnehmerin aus Viersen : 23-jährige Dülkenerin im TV auf Partnersuche

Morena Roder aus Dülken nimmt an der Vox-Sendung „First Dates Hotel“ teil. Foto: RTL

Dülken Nach zwei Jahren als Single ist Morena Roder bereit, die große Liebe zu finden. Deshalb hat die Dülkenerin im „First Dates Hotel“ eingecheckt, die erste Folge wird am Montag ausgestrahlt.

Die Dülkenerin Morena Roder (23) möchte einen Partner fürs Leben finden: Dafür nimmt sie an der dritten Staffel der Vox-Sendung „First Dates Hotel“ teil. Die erste von insgesamt acht Folgen wird am Montag, 7. Februar, um 20.15 Uhr, ausgestrahlt. Diese wird sich Roder gemeinsam mit ihrer Familie und Freunden anschauen: „Ich bin sehr nervös und kann es kaum abwarten“, sagt sie.

In Kroatien wollen Gastgeber Roland Trettl und sein Team die Teilnehmer von „First Dates Hotel“ in glückliche Paare verwandeln. Dafür checken die „Gäste“ in das Liebeshotel ein und verbringen mit ihrem Date-Partner mehrere Tage, um herauszufinden, ob sich ihr Gegenüber als die große Liebe entpuppt.