Wiederaufforstung in Viersen : 22.000 neue Bäume für Viersens Wälder

Wiederaufforstung in Viersen

Viersen Vor gut vier Jahren zog Sturmtief Friederike eine Schneise der Verwüstung durch Viersens Wälder. Dann kam der Borkenkäfer. Noch immer sind nicht alle Schäden beseitigt. Die Stadt wird bald neue, klimaresistente Bäume pflanzen. Am Montag starten die Vorarbeiten.

Von Montag an lässt die Stadt Viersen in ihren Waldflächen — insbesondere auf dem Hohen Busch, den Süchtelner Höhen, dem Plenzenbusch und im Gewerbegebiet Mackenstein — umfangreiche Forstarbeiten ausführen. Noch immer seien die Spuren des Sturms Friederike vom 18. Januar 2018 sowie die Folgeschäden durch Trockenheit und Borkenkäferbefall nicht vollständig beseitigt, erklärte eine Stadtprecherin.

Am Montag nimmt deshalb erneut eine Mulchraupe ihre Arbeit auf und beseitigt noch vorhandene Wurzelstümpfe, damit die Fläche mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden kann. Diese Arbeiten sollen bis zum 26. Februar, noch vor dem Beginn der Brut- und Setzzeit, abgeschlossen sein. Damit könne eine Störung der Tier- und insbesondere der Vogelwelt ausgeschlossen werden kann.

Zeitgleich beginnen auf den vorbereiteten Flächen wie in den Vorjahren umfangreiche Wiederaufforstungsarbeiten. Dazu wurden in diesem Jahr fast 22.000 Forstpflanzen beschafft. Es werden insgesamt 42 verschiedene Baum- und Straucharten gepflanzt. So sollen die neuen Waldflächen deutlich klimaresistenter und vielgestaltiger werden.