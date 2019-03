Kontrollen in Viersen: 21 Verstöße in zehn Betrieben

Viersen Zoll und Ordnungsamt kontrollierten Wettbüros und Gaststätten

Zoll und Ordnungsamt kontrollieren regelmäßig Gaststätten und Wettbüros im Stadtgebiet. Begleitet werden sie dabei von der Polizei. Das Ordnungsamt stellte in zehn überprüften Betrieben 21 Verstöße fest.Viele Gäste fragen, warum im laufenden Betrieb plötzlich ein Dutzend kontrollierender Mitarbeiter der Behörden in eine Gaststätte kommen. „Die Antwort ist einfach: Wer sich nicht an die für alle geltenden Regeln hält, verschafft sich einen Vorteil gegenüber denen, die Gesetze und Vorschriften beachten“, erklärt ein Stadtsprecher. Das zeige sich anschaulich am häufigsten Verstoß: Gastwirte, die ihren Gästen erlauben, in der Kneipe zu rauchen. Das spricht sich herum. Betreiber, die auf die Einhaltung des Rauchverbotes achten, klagen über sinkende Umsätze, wenn ihre Gäste zum Nachbarbetrieb gehen, in dem geraucht werden „darf“.