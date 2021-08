Corona-Pandemie : 21 Neuinfektionen an 14 Schulen im Kreis Viersen

Kreis Viersen Aktuell sind 338 Einwohner des Kreises Viersen mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenz-Wert stieg am Montag auf 81. Nur in einer Gemeinde gehen die Zahlen zurück.

Zu den betroffenen Schulen gehören im Westkreis die Anne-Frank-Gesamtschule in Viersen (eine Person neu infiziert), die städtische Gemeinschaftsgrundschule in Viersen-Dülken (1), die Realschule an der Josefskirche in Viersen (2), die Janusz-Korczak-Realschule in Schwalmtal (1) und die katholische Grundschule Bracht in Brüggen (1). Im Ostkreis gab es Neuinfektionen an folgenden Schulen: Gemeinschaftsgrundschule in Grefrath (1), Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule in Willich (2), St.-Bernhard-Gymnasium in Willich (2), Luise-van Duisberg-Gymnasium in Kempen (1), städtisches Gymnasium Thomaeum in Kempen (1), Gesamtschule in Kempen (1), Michael-Ende-Gymnasium in Kempen (4), Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst (2), Robert-Schuman-Europaschule in Willich (1). Der Kreis Viersen hatte nach den Schulferien bei den Schulen angefragt, ob Interesse an einem mobilen Impfangebot besteht. „Die Abfrage läuft noch bis Freitag“, erklärte ein Sprecher des Kreises am Montag. Die Ständige Impfkommission empfiehlt mittlerweile die Corona-Schutzimpfung für alle ab zwölf Jahren.