Unfall in Schwalmtal : 21-Jähriger wird schwer verletzt

Der junge Mann wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Schwalmtal Bei einem Unfall in Schwalmtal ist ein 21-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der junge Mann gegen 22.30 Uhr über die Roermonder Straße in Richtung Raderberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz vor der Autobahnunterführung platzte ein Vorderreifen.