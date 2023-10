Veranstaltungskalender 2024 für Brüggen Von Hochzeitsmesse bis Burgweihnacht

Erstmals seit 2020 plant die Burggemeinde wieder eine Hochzeitsmesse. 2021 und 2022 war sie corona-bedingt ausgefallen, 2023 hatte ein anderer Veranstalter sie ausgerichtet – und das nicht wie gewohnt in der Burg, sondern im „Heide Camp Eventpark“. Nun kündigt die Gemeindeverwaltung die Hochzeitsmesse als ihr erstes „Großereignis“ im Veranstaltungskalender 2024 an. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur stellte die Kulturabteilung die bisherige Event-Planung für das kommende Jahr vor.