Kreisstadt Viersen : Das 200.000-Euro-Fest

Durch die kommunale Neugliederung umfasst die Stadt Viersen seit 1970 auch die ehemals eigenständigen Städte Dülken und Süchteln sowie Teile Neersens, Lobberichs, Oedts und Amerns. Das soll 2020 groß gefeiert werden.

Und wie will die Kreisstadt Viersen feiern? Die Stadtverwaltung hat ein Konzept skizziert: Angedacht ist ein Familienwochenende auf dem Hohen Busch bei freiem Eintritt mit schönen Aktionen für Kinder tagsüber und abends Live-Darbietungen („Musik, Tanz, Kleinkunst“) im Großzelt. Es ist eine Ferienspielaktion geplant, es soll ein „Viersen-Quiz“ geben, die städtische Galerie will 50 Kunstwerke aus 50 Viersener (und Dülkener! und Süchtelner! und Boisheimer!) Haushalten ausstellen. Daneben sollen sich die Einwohner an einer Fotoausstellung beteiligen können, die zeigt, was sich in den vergangenen 50 Jahren im Stadtbild verändert hat. Auch ein verkaufsoffener Sonntag in allen Stadtteilen mit Stadtrundfahrt und Fahrradrallye sind in der Überlegung. Charmante Idee: Eine eigene App fürs Handy zeigt den Radlern Erläuterungen zu historisch bedeutsamen Punkten. Weniger charmant fand Stephan Sillekens (CDU) die Kostenschätzung dafür: „17.000 Euro, das fällt mir schwer zu verstehen, dass man da 17.000 Euro für braucht. Es wäre schön, wenn wir mehr Informationen dazu bekommen könnten.“ Insgesamt kalkuliert die Stadt nach einer ersten groben Planung mit Gesamtkosten von 200.000 Euro, ein Sicherheitspuffer von 15.000 Euro inklusive. Davon sollen 100.000 Euro durch Sponsoren kommen. Stefan Feiter (FDP) nannte den Gesamtbetrag „sehr teuer“: „Das ist nicht beschlussfähig. Wir vermissen eine Idee, wie wir alle regulären Viersener Veranstaltungen mit ins Jubiläum einbinden können.“ Manuel García Limia (SPD) versuchte, dem Freidemokraten mit einem Gleichnis den Sparwind aus den Segeln zu nehmen: „Das wäre ja so, als wenn Sie 50. Geburtstag hätten und Ihre Familie sagt: Das ist so schön, da feiern wir aus diesem Anlass Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Nein, man muss was in die Hand nehmen.“