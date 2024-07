Aktion mit 1Live-Reporter durch Viersen Im Namen des Quatsches – bitte weiterziehen!

Am Donnerstag ist Danger bei Parookaville angekommen, aber warum soll seine Reise dort enden? Die Aktion füllte nicht nur das Programm von 1Live, sondern bescherte uns auch mit dieser süßen Sorte ausschließlichem Quatsch – inklusive Aufforderung zum Mitmachen: Der Quatsch funktioniert nur mit uns! Also, lasst uns Daniel Danger weiterziehen! Wohin? Egal! Ziehen wir ihn auf einem Karnevalswagen in die Nordsee! Mal sehen, was passiert! Schieben wir ihn in einem verschrotteten VW Golf die Zugspitze hinauf! Schicken wir ihn kopfüber angebunden an einen Heißluftballon auf eine Weltreise (aber erst losbinden, wenn er auf einem Bein zehn Kettensägen jonglieren und dabei die spanische Nationalhymne singen kann)! Ernennen wir Daniel Danger zum Landesminister für Quatsch und Sinnbefreiung!