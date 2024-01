Älteste Pizzeria in Viersen-Dülken Vor 40 Jahren aus der Fabrik ins eigene Lokal

„Wir waren so jung, gerade mal Anfang 20. Und kamen aus der Fabrik.“ Wenn Concetta Cillufo (64) an das Jahr 1983 denkt, schüttelt sie den Kopf. So jung und so mutig seien sie gewesen, sie und ihr Mann Stefano, erinnert sich die gebürtige Sizilianerin. Denn sie änderten ihr Leben von Grund auf - und führen seit genau 40 Jahren das Ristorante „San Marco“ in Dülken, laut Stadtverwaltung die älteste Pizzeria im Stadtgebiet.