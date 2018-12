Viersen : Exhibitionist belästigt junge Frau

Viersen Eine 18 Jahre alte Viersenerin hat der Polizei gemeldet, sie sei am Donnerstag gegen 19.40 Uhr an der Lindenstraße in Viersen von einem Mann sexuell belästigt worden. Die junge Frau benutzte den rechten Gehweg der Lindenstraße und ging Richtung Busbahnhof.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Höhe der Königsallee kam ihr ein Mann entgegen, der nach Polizeiangaben an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Da der Mann der Viersenerin sehr nahe kam, wechselte sie die Straßenseite. Der Mann folgte ihr. Erst als die Frau laut um Hilfe rief, flüchtete er. Bisher konnte die Polizei den Exhibitionisten noch nicht identifizieren. Er soll etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein, eine stämmige Figur und ein insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild haben. Der Mann trug zur Tatzeit eine schwarze Jeans, eine schwarze Bomberjacke, schwarze Schuhe und eine schwarze Kappe. Die Ermittler der Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder der Belästigung an der Lindenstraße geben können, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden.

(rp)