Demonstration zwischen Schwalmtal und Niederkrüchten : 1700 Schüler bilden Friedens-Band

Schwalmtal/Niederkrüchten Rund 1700 Kinder und Jugendliche der weiterführenden Schulen aus Schwalmtal und Niederkrüchten haben am Montag, 14. März entlang der L371 ein Friedensband gebildet. Wie Autofahrer reagierten.

Monika Sartingen-Ludwigs, Schulseelsorgerin und Gemeindereferentin der katholischen Pfarre St. Matthias Schwalmtal, hat die Aktion organisiert. Sie hat erfahren, dass sich viele Kinder und Jugendliche wegen des Kriegs hilflos fühlen. „Der Krieg in der Ukraine wird natürlich im Unterricht thematisiert. Über den Konflikt wird gesprochen und die Schüler sind betroffen. Viele wollen irgendetwas tun, um ihrer Solidarität mit der Ukraine Ausdruck zu verleihen“, sagt sie. Sartingen-Ludwigs erkundigte sich bei den Schulleitern der Gemeinschaftshauptschule Schwalmtal, der Janusz-Korczak-Realschule und des St. Wolfhelm-Gymnasiums, ob eine gemeinsame Aktion möglich sei. So entstand die Idee des Friedensbands. Dabei trafen sich die aus Niederkrüchten kommenden Schüler mit den Schwalmtaler Schülern an der L371 und fächerten sich dann zu einer sehr langen Friedenskette Band auf.

„Ich mache mir keine Sorgen, da wir in der Nato sind“, sagt allerdings eine Schülerin. Angst davor, dass Deutschland in den Krieg involviert werden könne, habe sie nicht. Es gibt auch Schüler, die sich über die politische Lage und Bedrohungssituation nach eigenen Worten noch keine Gedanken gemacht haben. Manche rufen auf dem Weg entlang der Landstraße laut „Putin“, finden das lustig und lachen. Vielen sieht man aber an, dass sie es mit ihrem Protest ernst meinen. „Stoppt Putin, stoppt den Krieg“, rufen einige laut. Sie tragen Schilder in blau-gelb, den Farben für die Ukraine. Manche tragen Fahnen, haben Friedensschilder gebastelt. Nach einigen Minuten löst sich die Kette auf und die Schüler treten den Rückweg an.