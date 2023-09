Am 17. September Halbe Autogrammstunde mit Rabaue bei Dorfkonzert in Brüggen-Bracht

Beim Open-Air-Konzert „Dorf bleibt Dorf“ mit den Rabaue am Sonntag, 17. September, auf dem Bischof-Dingelstad-Platz in Bracht, ist die Rheinische Post mit dem RP-Medienmobil vertreten. Ab 13.30 Uhr parkt es in der Nähe der Bühne. Zwischen 14.30 und 15 Uhr können die Besucher dort die Rabaue treffen, mit ihnen plaudern und sich Autogramme geben lassen. Bereits ab 14 Uhr spielt ein DJ, ab 15 Uhr treten zwei Brachter Tanzgruppen auf. Ab 16 Uhr spielen die Rabaue. Dietmar Brockes vom Verein „Brachter Dohlen“ hatte das Konzert für sein Dorf gewonnen. Mehr als 100 Vereine aus der Region hatten sich an dem Wettbewerb, zu dem die Rabaue gemeinsam mit der Rheinischen Post aufgerufen hatten, beteiligt. Der Eintritt ist gratis.