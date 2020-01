Bei Feier mit Gleichaltrigem in Streit geraten : 17-Jähriger in Viersen durch Stich in Oberkörper schwer verletzt

Viersen Gemeinsam teilen Polizei Viersen, Polizei Mönchengladbach und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mit, dass ein 17-Jähriger durch einen Stich schwer verletzt wurde. Die Mordkommission ermittelt.

Der 17-Jährige befindet sich derzeit außer Lebensgefahr.Er war mit einem anderen 17 Jahre alten Teenager bei einer Feier in Streit geraten. Trug er sich zunächst verbal zu, so stach in dessen Verlauf einer der jungen Männer dem anderen mit einem Messer in den Oberkörper. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und befand sich kurzzeitig in Lebensgefahr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete. Der Flüchtige konnte wenige Stunden später in Mönchengladbach widerstandslos festgenommen werden.