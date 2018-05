Tornado in Viersen: 17-jährige Tornado-Retterin aus Schwalmtal

Tornado in Viersen

Kreis Viersen Ein schwerer Ast stürzt während des Tornados auf einen Mann. Alina Libudda hilft sofort — und wird selbst verletzt

Zwei Menschen wurden bei dem Tornado verletzt, der in Viersen wütete: Ein 23-jähriger Autofahrer, der unter einem Ast eingeklemmt war - und seine Helferin Alina Libudda. Zuerst hieß es, ein Feuerwehrmann sei bei der Rettung des Autofahrers verletzt worden. Tatsächlich handelte es sich um die 17-Jährige, die zwar bei der freiwilligen Feuerwehr mit anpackt, während des Sturms aber gar nicht im Einsatz war. Sie wohnt zufällig direkt am Unfallort in Schwalmtal.