Konzert in Viersen-Süchteln : 16-jähriges Talent begeistert auf der Gitarre

Philipp Weber bei seinem Solo-Debüt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Wer den 16-jährigen Philip Weber in den vergangenen Jahren beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ hörte, der weiß, dass da ein großes Talent auf der Gitarre heranwächst. Aber bei aller Wettbewerb-Praxis war da noch etwas, was in seiner jungen Biographie fehlte: ein richtiges öffentliches Konzert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gert Holtmeyer

Das hat inzwischen stattgefunden und wurde für ihn zu einem schönen Erfolg. Organisiert wurde es von der Kreismusikschule, die in der Süchtelner evangelischen Stadtkirche einen idealen Rahmen fand. Die Bänke der kleinen, schönen Barockkirche waren gut gefüllt. Philips Gitarrenlehrer Georg Cremer ließ das Publikum wissen, worin er den entscheidenden Entwicklungsimpuls seines Schülers sieht. Ohne Talent und Fleiß geht sowieso nichts. Aber es muss noch etwas dazu kommen, und das ist glücklicherweise reichlich vorhanden. Es ist die Hingabe, das nie nachlassende Streben nach Perfektion. Zu 90 bis 95 Prozent ein Stück zu bewältigen, gehe normalerweise recht schnell, sagte Cremer. Aber die fehlenden fünf bis zehn Prozent zu schaffen, das ist eine ungeheure Mühe. Und vor der schreckt der talentierte Nachwuchsgitarrist nicht zurück.

Cremer gab auch einige sachliche Informationen zum geschickt aufgebauten Programm, das einen Bogen über 400 Jahre Musikgeschichte schlug. Es begann mit dem Renaissance-Komponisten John Dowland und endete in der Gegenwart mit dem 1972 geborenen Mathias Duplessy. Über Johann Sebastian Bach, Heitor Villa-Lobos und Federico Moreno Torroba wurde nicht nur ein weiter stilistischer Bogen geschlagen. Da fehlte es auch nicht an den unterschiedlichsten technischen Anforderungen.

Es war beeindruckend, wie Weber die bewältigte. Bei Bach etwa hielt er gut die Tempi ein, spielte mit großer rhythmischer Präzision und musizierte auch die Verzierungen sehr gewissenhaft aus. Und er beachtete auch ein Detail, auf das sein Lehrer Cremer hinwies. Anders als auf dem Cembalo lassen sich auf der Gitarre klangliche und dynamische Differenzierungen erzeugen. Und die waren deutlich zu hören.