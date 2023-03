Kriminalität in Viersen 16-Jähriger am Busbahnhof ausgeraubt

Viersen · Ein 16-Jähriger aus Niederkrüchten ist auf dem Rathausmarkt am Busbahnhof ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Überfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr.

10.03.2023, 13:43 Uhr

Der Überfall ereignete sich vor dem Stadthaus im Bereich des Café Mokka, in der Nähe des Viersener Busbahnhofs. Foto: Fiona Schultze

Im Bereich des Café Mokka forderte ein Unbekannter den 16-Jährigen auf, ihm seine Schuhe und seinen Rucksack zu geben. Währenddessen kamen weitere Personen dazu. „Der Niederkrüchtener zog aus Angst die Schuhe aus und gab sie mit dem Rucksack dem Unbekannten“, so ein Polizeisprecher. Die Personengruppe rannte anschließend in unbekannte Richtung weg. Der Tatverdächtige ist etwa 16 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, hat ein südländisches Aussehen. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Steppjacke. Hinweise an die Polizei: 02162 3770.

(mrö)