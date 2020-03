Kreis Viersen : 16 Covid-19-Infizierte in Altenpflegeheim

Im Seniorenpflegeheim der St.-Laurentius-Stiftung wurden neun Bewohner und sieben Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert. . Foto: Martin Röse

In der Niederkrüchtener Einrichtung war ein 87-Jähriger gestorben. Auch neun weitere Bewohner und sieben Pflegekräfte haben das Virus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Das Seniorenheim der Stiftung St. Laurentius in Niederkrüchten ist massiv vom Coronavirus betroffen: Neun der 96 Bewohner sind – Stand Sonntagnachmittag – mit Covid-19 infiziert. Zwei von ihnen werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Auch fünf Pflegekräfte wurden positiv aufs Coronavirus getestet. Am Donnerstag gab es in dem Heim das erste Todesopfer im Kreis Viersen – ein 87-jähriger Bewohner, der mit Covid-19 infiziert war, war in der Pflegeeinrichtung gestorben.

Der Betrieb in dem Heim läuft weiter, von den drei Stationen ist lediglich eine betroffen. Auf der betroffenen Station findet eine so genannte Kohorten-Isolierung statt: Die Personen mit Kontakt zu den Erkrankten haben keine Berührungspunkte zu den weiteren Bewohnern und dem dort eingesetzten Personal.

Info Diagnosezentrum am Dienstag in Viersen Das Corona-Diagnosezentrum kommt am Dienstag, 24. März, nach Viersen. Auf dem Parkplatz der Festhalle, Herrmann-Hülser-Platz 1, können sich Bürger zwischen 13 und 16 Uhr testen lassen, die von ihren Ärzten als echte Verdachtsfälle eingestuft wurden. Der Arzt stellt die Überweisung ans Diagnosezentrum aus. Am Mittwoch, 25. März, steht das Diagnosezentrum in Nettetal auf dem Parkplatz der Werner-Jaeger-Sporthalle.

Einrichtungsleiter Herbert Keufner bemängelt, dass nicht schnell und entschlossen aufs Coronavirus getestet wurde. „Bereits am Donnerstag vorvergangener Woche hatten wir einen anderen Bewohner mit unspezifischen Krankheitssymptomen. Am Freitag war eine Ärztin da, eine Testung erfolgte aber nicht.“ Als sich der Zustand des Mannes verschlimmerte, wurde er sonntags ins Krankenhaus eingeliefert; erst dort sei der Bewohner auf Covid-19 getestet worden, kritisiert Keufner. Am Dienstag vergangener Woche war dann das positive Testergebnis da. Auch der am Donnerstag verstorbene Heimbewohner ist laut Einrichtungsleitung erst spät getestet worden. „Seit Sonntag hatte er Krankheitssymptome, eine Testung erfolgte aber erst am Tag vor seinem Tod“, berichtet Keufner. Das Testergebnis habe das Heim erst postum erhalten. Keufner fordert: „Das muss viel strukturierter ablaufen – gerade in Risikobereichen wie Altenpflegeheimen.“

Nach den Ergebnissen der Tests war am Sonntagnachmittag bei insgesamt neun weiteren Bewohnern und sieben Mitarbeitern das Virus festgestellt worden. „Zwei der Bewohner liegen in stationärer Versorgung im Krankenhaus, die weiteren werden in Quarantäne in der Einrichtung betreut“, erklärte ein Kreissprecher. Die sieben Mitarbeiter sowie weiteres Personal befinden sich in häuslicher Isolation. Die Testverfahren in der Einrichtung laufen weiter.