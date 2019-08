Arbeitsmarkt : 1500 Deutsche arbeiten hinter der Grenze

Vor allem für Geringverdiener lohnt sich die Arbeit in den Niederlanden. Foto: Pixabay

Dreimal so viele Deutsche arbeiten in den Niederlanden wie Niederländer in Deutschland. Dies hat die Agentur für Arbeit Krefeld für ihren Bezirk ermittelt. Für 2020 ist die Eröffnung eines gemeinsamen Servicebüros in Venlo geplant.

1510 Menschen aus der Stadt Krefeld und dem Kreis Viersen pendeln für ihre Arbeit in die Niederlande. Für 520 Niederländer führt der Weg in die entgegengesetzte Richtung. Dies hat die Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen für ihren Bezirk ermittelt und stellt damit erstmals Zahlen zu Grenzpendlern in der Region vor. Insgesamt fahren in Nordrhein-Westfalen mehr als 38.600 Menschen an einen Arbeitsplatz im Nachbarland, weniger als 10.000 pendeln aus den Niederlanden zu einer Arbeitsstätte in NRW.

Bislang gab es für Krefeld und den Kreis Viersen nur Schätzwerte, inzwischen ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Agenturen für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen und Mönchengladbach, dem Jobcenter Kreis Viersen und der niederländischen Arbeitsverwaltung UWV Noord- en Midden-Limburg so weit vorangeschritten, dass nun Zahlen vorliegen. Laut Diana Antwerpes bieten die Niederlande deutschen Arbeitnehmern mehrere Vorteile, unter anderem bei den Steuern. Sie ist bei der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen Eures-Beraterin. Das europaweite Netzwerk European Employment Services fördert die Mobilität im Bereich des Arbeitsmarktes über Grenzen hinweg. Koordiniert wird es von der Europäischen Kommission.

Info Grenzüberschreitende Jobbörse Jobbörse Am Mittwoch, 25. September, gibt es eine grenzüberschreitende Jobbörse im Borussia-Park in Mönchengladbach. Von 10 bis 14 Uhr bieten deutsche und niederländische Arbeitgeber ihren offenen Stellen an. Interessierte können kostenlos Bewerbungsfotos machen und ihre Bewerbungsmappe checken lassen. Näheres unter der Rufnummer 02161 4042250.

Die Höhe der Steuerabgaben bemesse sich in den Niederlanden nach der Höhe des Gehalts – wer viel verdiene, zahle viel; wer weniger verdiene, dementsprechend weniger. „Das ist bei niedrigen Löhnen interessant, weil netto mehr übrigbleibt“, sagt Antwerpes.

Zudem würden sich niederländische Arbeitgeber mehr trauen; beispielsweise Jobsuchende, die nur wenige Jahre vor der Rente stehen, einzustellen. Lücken im Lebenslauf seien bei den Niederländern weit weniger dramatisch als in manchen Unternehmen auf deutscher Seite, berichtet Antwerpes. „Auch ist der Umgang nicht so formell“, führt sie aus. Sie gibt aber zu, dass die Vorteile eher im Bereich des Niedriglohnsektors liegen. „Gerade im Lager- und Logistikbereich ist es nicht notwendig, Niederländisch sprechen zu können“, sagt sie, „bei einer kaufmännischen Ausbildung sieht das schon anders aus.“ Dafür gehe es für beispielsweise Lagerarbeiter es bei 1450 Euro netto pro Monat los, dazu kommen Fahrtkosten und acht Prozent Urlaubsgeld.

Gerade die Sprache sei andersherum allerdings auch ein Grund, warum es deutlich weniger Niederländer zum Arbeiten auf die deutsche Seite ziehe. Während in den Niederlanden viele Deutsch könnten und internationale Unternehmen meist sowieso auf Englisch kommunizieren würden, sei die Mehrsprachigkeit auf deutscher Seite weit weniger ausgeprägt, sagt Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld.

Damit es für Arbeitssuchende leichter wird, im Nachbarland eine passende Stelle zu finden, soll ab dem kommenden Jahr alles in einem Service-Büro zusammenfließen. In Venlo soll ein Service der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung (SGA) eröffnet werden: „Grens/zArbeid/t“. Als sogenannter One-Stop-Shop soll er vermeiden, dass die Agenturen ihre Kunden weiterschicken müssen. „Mit einem Besuch sind Sie rundum informiert“, sagt Antwerpes. „Alles an einem Ort und an einem Tag.“

Auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich im Agenturbezirk Krefeld/Kreis Viersen derweil die typische Sommerpause, berichtet Rademacher-Bensing. 21.506 Personen waren im August arbeitslos, davon 12.733 in der Stadt Krefeld und 8773 im Kreis Viersen. Damit lag die Arbeitslosenquote bei 7,5 Prozent., „auf einem akzeptablen Niveau“, wie Rademacher-Bensing sagt. Im Vorjahr waren es im August 7,8 Prozent. Davon betroffen seien vor allem Menschen in der Grundsicherung, da im Sommer viele Sprach- und Weiterbildungskurse enden würden, sagt Rademacher-Bensing: „Dadurch werden sie von arbeitssuchend zu arbeitslos.“ Auch sei im Sommer traditionell Ende vieler Ausbildungen. Man warte nun auf die „Herbstbelebung“, die erfahrungsgemäß im September einsetze.

Bei exportorientierten Unternehmen bemerke die Agentur für Arbeit allerdings, dass die derzeit bei Einstellungen zurückhaltender seien, sagt die Vorsitzende der Geschäftsführung. Sie würden den drohenden Brexit sowie die Spannungen zwischen den USA und China beobachten. Aber der Bedarf nach Fachkräften sei da, sagt Rademacher-Bensing. Besonders groß sei er im Handwerk, im Gesundheitswesen sowie im Einzel- und Großhandel. Auch bei Kurierdiensten habe die Nachfrage nach Arbeitnehmern zugelegt.