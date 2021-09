Umweltsünde in Viersen : Kühlschränke illegal entsorgt

15 alte Kühlschränke wurden am Boisheimer Weg in der Landschaft abgestellt. Foto: Stadt Viersen

Viersen Am Boisheimer Weg sind in den vergangenen Tagen insgesamt mehr als ein Dutzend alte Kühlschränke illegal in der Landschaft entsorgt worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Die Viersener Stadtverwaltung bittet um Hinweise auf Beobachtungen, die zur Ermittlung der Täter führen könnten. Zunächst waren am Boisheimer Weg elf Kühlschränke entdeckt worden. Noch bevor sie abtransportiert werden konnten, kamen zwischen Donnerstag und Freitag vier Kühlschränke hinzu. Bei allen 15 Exemplaren waren Motor und Kompressor waren vor dem Abstellen ausgebaut worden. Die nicht verwertbaren Teile einschließlich des Kühlmittel-Behälters wurden dagegen in die Landschaft gestellt. Hinweise nimmt das Ordnungsamt unter der E-Mail-Adresse ordnungsangelegenheiten@viersen.de entgegen.

(mrö)