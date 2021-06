Gute Nachricht für Amerner Sportler : 144.000 Euro für „Vereinigte Sportfreunde“

Schwalmtal Gute Nachrichten für die „Vereinigten Sportfreunde Amern“: Sie sind bei der ersten Runde des NRW-Sportförderprogramms dabei. Was sie jetzt planen.

Gute Nachrichten für alle Vereinsmitglieder der „Vereinigten Sportfreunde Amern“. In der ersten Runde des NRW-Sportstättenförderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ erhalten sie 144.189 Euro für zwei Projekte. 90.000 Euro fließen in eine moderne Heizungsanlage; dafür gibt es einen Zuschuss von 81.000 Euro. Die mit 70.000 Euro geplante Modernisierung der fünf Tennisplätze wird mit 63.189 Euro gefördert. Nach der Erteilung des Förderbescheids können die Arbeiten starten. „Nur wenn Sportstätten auf dem neuesten Stand sind, können die Vereine ihre wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft wahrnehmen“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Optendrenk.